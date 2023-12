Compartir

Cuando restan menos de 48 horas para el evento de rock más esperado del fin de año, la organización Somos Group, todo está listo para poner a rockear a Valencia este próximo 15 de diciembre en la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo.

Las bandas confirmadas para este tributo a las grandes leyendas del rock mundial son: Charly What? quienes homenajearán a The Beatles y Rolling Stones, Recover a U2, The Police y Coldplay, y el grupo Los Otros a Fito Páez, Spinetta, Charly García y Enanitos Verdes.

Por su parte el grupo Overload tributará a Guns and Roses, Twisted Sister, Iron Maiden y Motley Crüe, Sinfra cantará los clásicos de AC/DC y Blackened los éxitos de la agrupación estadounidense de thrash metal, Metallica.

Venezuela Rockin Fest

Adicionalmente al evento musical, se dispondrá de una zona comercial, un espacio gastronómico variado, área infantil, beer gardens, corn hole, zona tattoo, piercing party, karaoke, arte en vivo, pared de escalada y pista de carros a control remoto.

Los tickets para el Venezuela Rockin Fest mantienen su costo de 5 dólares en preventa, 10 dólares el día del evento y la promoción de dos (2) entradas por 15 dólares. Los niños menores de 11 años entran gratis.

