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Arrancar como autónomo y cobrar en más de una moneda puede resultar en malabares con la tesorería. La buena noticia es que, con un par de reglas simples y una cuenta bien elegida, el caos disminuye rápido. Si quieres ver el calendario oficial de fechas fiscales y no ir a ciegas, la Agencia Tributaria siempre lo tiene a mano.

La primera pregunta incómoda, por qué te pagaron en dólares y tú gastas en euros

Aquí va lo básico: si tus ingresos entran en USD y tus pagos salen en EUR, el tipo de cambio es tu socio y enemigo. En Venezuela, por ejemplo, el tipo de cambio oficial se publica y actualiza con base en las operaciones de los bancos participantes y puede consultarse directamente en el BCV.

Eso importa aunque tu actividad esté en España, porque muchos pagos internacionales siguen anclados al dólar. Y cuando el cambio se mueve, tu margen también se mueve. ¿Se nota? Sí. A veces mucho.

Cuentas para autónomos y “multidivisa”, lo que de verdad vale la pena mirar

Cuando se habla de cuentas para autónomos con varias divisas, no es solo una frase bonita. Hay tres cosas que conviene revisar con lupa:

Comisiones por recibir transferencias internacionales y por convertir moneda. Si puedes mantener saldos en varias divisas sin convertirlos al instante. La operativa real, tarjetas, límites, alertas, extractos claros.

Separar movimientos, sí, aunque parezca exagerado

Mezclar gastos personales con cobros profesionales es un dolor silencioso. Al principio no pasa nada; luego llegan los trimestres y aparecen las preguntas. Por eso, incluso sin una obligación estricta, mucha gente se organiza con una cuenta dedicada a la actividad, porque le da trazabilidad y te deja respirar.

Si estás comparando opciones, deberías leer una guía centrada en cuentas para autónomos. Una lectura suele ayudar a filtrar comisiones, operativa y requisitos sin perderte en la letra pequeña.

Un sistema simple para no vivir pendiente del cambio

No hace falta volverse loco. Un método bastante sensato es decidir dos cosas y sostenerlas:

Una regla de conversión, por ejemplo, consiste en convertir solo en momentos concretos del mes, no cada vez que entra un pago.

Un colchón de tesorería en la divisa en la que pagas impuestos y gastos fijos.

Y ya que hablamos de impuestos, en febrero de 2026 Hacienda amplió los plazos para tomar decisiones que afectan a muchos autónomos, como la elección del régimen de tributación. Eso recuerda algo importante: la planificación no es opcional; es supervivencia.