Compartir

Funcionarios del ‎Cuerpo de Bomberos Los Guayos atendieron un accidente de tránsito ocurrido hoy, 12 de octubre de 2025, a las 11:12 HLV, dentro de la jurisdicción del municipio. ‎El servicio fue tipificado como un choque de vehículo contra objeto fijo.

Las comisiones de Bomberos Los Guayos (Unidad 001 – Cisterna) realizaron la evaluación primaria de una persona que se encontraba en posición sedente.

NO DEJES DE LEER AHORA: Detenido por golpear y morder a su pareja tras negarse a darle dinero



Se determinó que el ciudadano presentaba traumatismo en el hombro izquierdo y escoriación a nivel de la clavícula derecha y en la muñeca izquierda.

‎

‎Tras la valoración, se coordinó el traslado del lesionado a un centro asistencial por parte de la unidad Vida Nro. 02 del Sistema de Emergencia Los Guayos (SEMGUA).

Cuerpo de Bomberos de Los Guayos atienden accidente de tránsito

‎

‎Entres las comisiones presentes en el suceso se encontraban el ‎Cuerpo de Bomberos Los Guayos (Unidad Nro. 001), la ‎Policía Nacional Bolivariana (PNB), ‎Policía Municipal Los Guayos y ‎SEMGUA.

‎

‎El servicio fue debidamente culminado bajo la supervisión del Primer Teniente (B) Gustavo Hernández como Comandante en Escena.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: