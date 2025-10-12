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‎Cuerpo de Bomberos atendieron accidente de tránsito en Los Guayos

By Lucciano Battiston
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‎Cuerpo de Bomberos atendieron accidente de tránsito en Los Guayos

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Lucciano Battiston
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Funcionarios del ‎Cuerpo de Bomberos Los Guayos atendieron un accidente de tránsito ocurrido hoy, 12 de octubre de 2025, a las 11:12 HLV, dentro de la jurisdicción del municipio. ‎El servicio fue tipificado como un choque de vehículo contra objeto fijo.

Las comisiones de Bomberos Los Guayos (Unidad 001 – Cisterna) realizaron la evaluación primaria de una persona que se encontraba en posición sedente.

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Se determinó que el ciudadano presentaba traumatismo en el hombro izquierdo y escoriación a nivel de la clavícula derecha y en la muñeca izquierda.

‎Tras la valoración, se coordinó el traslado del lesionado a un centro asistencial por parte de la unidad Vida Nro. 02 del Sistema de Emergencia Los Guayos (SEMGUA).

Cuerpo de Bomberos de Los Guayos atienden accidente de tránsito

‎Entres las comisiones presentes en el suceso se encontraban el ‎Cuerpo de Bomberos Los Guayos (Unidad Nro. 001), la ‎Policía Nacional Bolivariana (PNB), ‎Policía Municipal Los Guayos y ‎SEMGUA.

‎El servicio fue debidamente culminado bajo la supervisión del Primer Teniente (B) Gustavo Hernández como Comandante en Escena.

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