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En el marco de la celebración por los 75 años del Cuerpo de Bomberos de Valencia y el Día Nacional del Bombero, se llevó a cabo un solemne acto, para el conferimiento de ascensos al rango inmediato superior en la jerarquía, a 35 funcionarios de esta heróica institución, en reconocimiento a su arduo trabajo y compromiso para salvaguardar la integridad de todos los valencianos.

Desde los espacios de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos de Valencia “Tcnel. (B) Rafael Mujica”, la presidenta del Instituto Autónomo Municipal Cuerpo de Bomberos de Valencia, Yenny Mosquera, puntualizó que estos funcionarios, merecen todo el honor y reconocimiento por su valentía, al poner en riesgo sus vidas por la seguridad de las comunidades.

Cuerpo de Bomberos de Valencia celebró su 75 aniversario

«Son 75 años, en los que emergencia tras emergencia, llamado tras llamado, los hombres y mujeres de azul han escrito con sus actos las historias de heroísmo de nuestra ciudad: siete décadas y media de evolución, de sacrificio, de entrega absoluta a la comunidad, siempre con el corazón puesto en el bienestar del pueblo. Hoy 35 hombres y mujeres reciben sus ascensos, como un reconocimiento tangible de su labor, de las noches en vela, del riesgo afrontado y la excelencia en el cumplimiento de su deber, felicidades a todos», expresó Mosquera.

Por su parte el Director Nacional de Bomberos, 1er General (B) Juan Carlos González, reconoció la labor de todos los héroes y heroínas de azul del Cuerpo de Bomberos Municipales de Valencia a lo largo de estos 75 años de vida institucional.

“Hoy ascienden 35 compañeros y compañeras bomberos, héroes y heroínas de azul, en sus diferentes especialidades, con estos ascensos les damos más responsabilidad, pero también la satisfacción el sentido de pertenecer a uno de los cuerpos de bomberos más sólidos y fuertes del país, para atender al pueblo (…) estos 19.446 efectivos bomberiles de todo el país están agradecidos de que se siga fortaleciendo un cuerpo como este, digno de representar a nuestro Estado”, enfatizó el Director Nacional de Bomberos.

De igual manera, el Director General Sectorial de Seguridad, Vida y Paz de la Alcaldía de Valencia, GD Bilfred Bastidas, recalcó y reconoció la invaluable labor de este gran cuerpo de bomberos para la ciudad de Valencia y para todo Carabobo, «durante estos 75 años llenos de muchas batallas, luchas, historias, hoy reconocemos sus estudios y capacitación (…) seguirán trabajando con éxito por las necesidades que este pueblo valenciano y carabobeño así lo requieran».

En el marco de este emotivo evento, fue impuesta la Barra de Honor al Mérito del Cuerpo de Bomberos Municipales a autoridades presentes en el acto, y fueron entregados reconocimientos especiales a personalidades e instituciones que a lo largo de los años han sido apoyo y pilar fundamental para los Bomberos de Valencia.

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