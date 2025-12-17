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El cuerpo sin vida de una adolescente en el Río Caroní fue recuperado. La joven de 15 años quedó identificada como Alejandra Frederick y estaba desaparecida en el lugar desde ayer 15 de diciembre de 2025.

Desde ayer los cuerpos de seguridad además de personas que laboran como pescadores en la zona estaban en la búsqueda de la joven desaparecida. Hoy continuaron con las labores de búsqueda.

Cuerpo sin vida de una adolescente en el Río Caroní fue recuperado

Pescadores que tienen su faena en las aguas del río encontraron el cadáver de la jovencita. En el lugar estaban funcionarios de la policía estadal, además de Bomberos de Caroní, Protección Civil entre otros.

Katerin Longar, tía de la joven había notificado la desaparición ante los organismos competentes. Mientras que una comisión del CICPC se encargó del levantamiento del cadáver y del traslado a una medicatura forense.

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