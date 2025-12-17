PortadaSucesos

Cuerpo sin vida de una adolescente en el Río Caroní fue recuperado

By Redacción Carabobo
0
116
Cuerpo sin vida de una adolescente en el Río Caroní

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El cuerpo sin vida de una adolescente en el Río Caroní fue recuperado. La joven de 15 años quedó identificada como Alejandra Frederick y estaba desaparecida en el lugar desde ayer 15 de diciembre de 2025.

Desde ayer los cuerpos de seguridad además de personas que laboran como pescadores en la zona estaban en la búsqueda de la joven desaparecida. Hoy continuaron con las labores de búsqueda.

Cuerpo sin vida de una adolescente en el Río Caroní fue recuperado

Pescadores que tienen su faena en las aguas del río encontraron el cadáver de la jovencita. En el lugar estaban funcionarios de la policía estadal, además de Bomberos de Caroní, Protección Civil entre otros.

Katerin Longar, tía de la joven había notificado la desaparición ante los organismos competentes. Mientras que una comisión del CICPC se encargó del levantamiento del cadáver y del traslado a una medicatura forense.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Una detective del CICPC falleció en accidente de tránsito

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl Orinoco Informa
Artículo anterior
Domo de la UC será centro piloto del karate carabobeño y de Venezuela
Artículo siguiente
De esta manera puedes fortalecer el sistema inmunológico
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes