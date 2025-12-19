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Un cuerpo sin vida fue localizado dentro de un tanque de agua en Caracas. Así lo informó el General de los Bomberos capitalinos, Pablo Palacios en sus redes sociales. El cadáver fue encontrado en la parroquia Coche, calle Zea, adyacente al Hospital de Coche.

Donde un hombre de aproximadamente 60 años de edad sin documentación, se encontraba sin signos vitales inmerso en un tanque de agua. Con una data de 24 horas. Dijo el General Palacios.

Cuerpo sin vida fue localizado dentro de un tanque de agua en Caracas

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas mediante técnicas especializadas de rescate realizaron la extracción del cadáver para su posterior entrega a las autoridades con competencia al caso. El cadáver fue llevado a la morgue de Bello Monte.

Hasta ahora se espera por las investigaciones que hagan las autoridades sobre este caso. El cual ha sido uno de los más sonados en las últimas horas en la capital del país.

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