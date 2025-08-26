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Cuida tu hígado y para hacerlo debes tener una alimentación balanceada. Incluye en tu dieta frutas como bayas y cítricos, verduras como brócoli y espinacas; además de grasas saludables como las del aguacate y el aceite de oliva.

Proteínas magras de pollo y pescado, y cereales integrales como la avena. Además, el té verde, el café, el ajo, el jengibre, la cúrcuma y las legumbres son beneficiosos. Limita el consumo de alcohol, alimentos procesados, grasas saturadas y azúcares, que pueden dañar el hígado.

Frutas y verduras: cítricos (como limones y toronjas), manzanas, brócoli, col, espinacas, ajo y alcachofas son ricas en antioxidantes y fibra. Que protegen las células hepáticas y ayudan a la desintoxicación.

Cuida tu hígado con estos alimentos

Grasas saludables: Incluye pescado graso (salmón, atún), aguacate, frutos secos, semillas y aceite de oliva, pero con cuidado en las porciones.

Proteínas magras: Opciones como el pollo, pescado, huevos y legumbres (garbanzos, lentejas) son importantes para reparar y mantener las células.

Granos integrales: La avena es rica en fibra, lo cual ayuda a mantener la regularidad intestinal y a reducir la inflamación.

Especias y hierbas: la cúrcuma, el jengibre, el ajo y el perejil tienen propiedades antiinflamatorias y ayudan a la desintoxicación.

Café: el consumo regular de café puede ayudar a reducir el daño hepático y la inflamación, según los estudios.

Lo que debes evitar

Alimentos a limitar o evitar: alcohol: Su consumo es crucial para la salud hepática.

Azúcares y alimentos procesados: El consumo excesivo puede llevar a la acumulación de grasa en el hígado. Grasas saturadas y trans: Alimentos fritos y procesados que pueden contribuir a la enfermedad del hígado graso.

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Altas cantidades de sal: Puede provocar retención de líquidos y sobrecargar el hígado.

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