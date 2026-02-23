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Estas cuatro cosas en tu casa pueden traer malas energías, cuidado con donde colocas los zapatos. Además de las flores artificiales entre otras recuerda que el orden y la limpieza deben ser parte del día a día.

Hay que erradicar las malas energías de nuestros espacios, que las cosas buenas fluyan y todo pueda darse como siempre lo queremos. Es por ello que siempre debemos cuidar que hay en casa y sobre todo en el lugar donde se encuentra.

Cuatro cosas en tu casa

Zapatos debajo de la cama, a veces por descuido dejamos los zapatos debajo de la cama, ya que es lo más cómodo. Esto debemos evitarlo ya que esto bloquea las buenas energías en la casa.

Se recomienda siempre dejarlo cerca de la puerta y con las puntas apuntando a la pared. De esa manera estaremos dando mejor fluidez a las energías en casa. Recuerda que los zapatos guardan también la energía de la persona.

Flores artificiales, por ninguna razón tengan flores falsas en casa y mucho menos tenerlas en lugares como la sala, el porche o en la habitación. Esto también bloquea la entrada de buenas energías.

Ropa vieja o acumulación de esta en casa, a veces no nos damos cuenta y en el closet guardamos toda la ropa que durante años va quedando. Y esto debemos evitarlo, ropa que no usamos debemos sacarla de la casa.

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Plantas vivas en tu dormitorio, en el cuarto no se recomienda tener una planta viva, por ningún concepto. Esta absorbe tu energía, estas siempre van en otros lugares de la casa pero nunca en tu habitación.

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