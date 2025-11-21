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La publicidad engañosa en redes sociales, aparece por temporadas, cuando viene el mes de diciembre es una de las épocas. Esta la arman con logos de empresas conocidas en el país como de bancos.

Lo primero que hacen es colocar ofertas de trabajo o de créditos jugosos y de fácil pago, pero todo esto tiene un objetivo como lo es el obtener los datos de la persona. Estas publicidades tienen un formulario, el cual es mejor no contestar.

En el mismo veras preguntas que tienen que ver con tus datos personales, dirección, además de correo electrónico y hasta te preguntan por la contraseña del mismo. Ya con eso pueden acceder a tus datos.

Publicidad engañosa en redes sociales

Los bancos en el país han hecho la salvedad, ningún banco llama por datos personales, menos por contraseñas u acceso a tu cuenta. El banco nunca te va a llamar por promociones, viajes o rifas.

Estos de tener alguna promoción la hacen saber en publicidad real, bien sea en radio, televisión o redes sociales. Pero ningún banco te va a solicitar dinero para participar en concursos.

Es por ello que siempre debes de estar pendiente en torno a lo que hay en redes sociales. Donde hay concursos, flamantes trabajos que puedes trabajar desde casa y más con jugosos salarios.

Pero debes tener en cuenta que todo eso es una publicidad bajo engaño y la hacen –repetimos- con un solo objetivo. Tener la mayor cantidad de datos posibles de las personas para acceder a sus cuentas bancarios.

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