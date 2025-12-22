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Las luces navideñas son un espectáculo algunas son coloridas, aunque ahora se utilizan más las de color blanco, casi plateado. Pero debes tener ciertos cuidados con estas empezando con algo sencillo, no las dejes encendidas en la noche.

En primer lugar, no las conectes juntas, siempre distribuye, incluso con extensiones para que la electricidad sea uniforme. No debes dejarlas encendidas toda la noche, incluso hasta la mañana.

Esto puede ocasionar un corto circuito en tu casa y la mayoría de estas instalaciones de luces están puestas sobre el arbolito que es plástico. O sobre el nacimiento que en su mayoría es una cubierta de papel rústico o tela.

Es muy peligroso ya que estas luces generan calor y si están todas juntas en un solo enchufe imagina la temperatura. Te recomendamos utilizar no un solo tomacorriente, pueden ser dos, pero evita siempre conectarlas juntas.

Las luces navideñas

Muchas veces los niños dejan las luces del árbol encendidas, en horas de la noche cuando vayas a dormir debes desconectarlas. O algunas que tengas en la ventana si vives en un apartamento.

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Si te levantas temprano a trabajar, y es de madrugada puedes encenderlas solo un rato, pero evita siempre dejarlas encendidas. Ya se han presentado dos accidentes en el país producto de dejar las luces encendidas.

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