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Las malas energías en tu puesto de trabajo pueden estar, y no solo es en la oficina, ya que muchas personas luego de la pandemia quedaron trabajando desde casa. Cuidado con lo que tienes en tu puesto.

Los objetos que se consideran de mala suerte en un puesto de trabajo suelen ser aquellos que simbolizan energía estancada, negatividad o rotura, como relojes parados. Además de objetos rotos o desgastados (cristales, espejos, vajilla), flores secas.

Imágenes perturbadoras como tenerlo sucio, debes mantener el espacio ordenado y libre de estos elementos puede ayudar a promover un ambiente más positivo. Como propicio para la productividad y el bienestar.

Malas energías en tu puesto de trabajo

Relojes que no funcionan: un reloj parado es visto como un mal augurio, ya que detiene el flujo del tiempo y puede simbolizar estancamiento en el trabajo, según algunos portales.

Flores secas o muertas: representan energía estancada y pueden atraer vibras negativas en lugar de armonía.

Imágenes perturbadoras o negativas: cuadros o fotografías que muestren violencia, tristeza o desastres naturales no son recomendables. Porque pueden afectar el estado emocional de quienes trabajan en el espacio.

Basura: acumular pequeñas basuras o cosas que no se usan desde hace mucho tiempo puede acumular energía de estancamiento.

Cuidado con esto

Muchas veces tenemos un porta lápiz donde se almacenan bolígrafos viejos, sin tinta, lápices desgastados. Como resaltadores en desuso, todo eso debes mantenerlo limpio y tener todo disponible como útil.

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De igual modo, en el escritorio no almacenes papeles viejos, mantén siempre el escritorio en orden. Debes ser vigilante de la limpieza, de esa manera tendrás buenas y mejores energías en tu espacio de trabajo.

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