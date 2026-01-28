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Cuidado con las situaciones que te bajan las defensas

By Redacción Carabobo
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situaciones que te bajan las defensas
Foto: Farmacia Secadero.

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Las situaciones que bajan las defensas inmunológicas incluyen el estrés crónico, la falta de sueño, una mala alimentación, el sedentarismo y los cambios de temperatura. También influyen el consumo excesivo de alcohol.

La falta de higiene, enfermedades crónicas (diabetes, VIH), el envejecimiento y ciertos medicamentos como los corticoides o la quimioterapia. Tienes que conocerlas y tratar de controlarlas.

Factores Emocionales y de Estilo de Vida: El estrés constante aumenta los niveles de cortisol, debilitando las defensas. No dormir lo suficiente (menos de 7-8 horas) afecta la salud a largo plazo.

Situaciones que te bajan las defensas

Alimentación y Actividad Física: Dietas desequilibradas, con exceso de azúcar y grasas, y la falta de actividad física debilitan el sistema inmunitario.

Entorno y Salud Física: Cambios de temperatura frecuentes o estar en ambientes con contaminación pueden afectar. Infecciones recurrentes, como resfriados o gripes, también indican defensas bajas.

Condiciones Médicas: Infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes (lupus) o el uso de medicamentos como quimioterapia, reducen la capacidad de defensa del organismo.

Síntomas de defensas bajas: Cansancio permanente, cicatrización lenta de heridas, infecciones frecuentes, caída de cabello y alergias.

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