¡Cuidado con los dolores de cabeza!, para aliviarlos, descansa en un lugar oscuro y tranquilo, hidrátate, aplica compresas frías o calientes y relaja cuello y hombros. Prevenir implica gestionar el estrés, mantener una buena postura.
Además de hacer ejercicio y dormir bien. Pero ¡atención! busca atención médica si el dolor es súbito, muy fuerte, o viene con fiebre, confusión o problemas de visión. Ya que podría ser algo más serio.
Dolores de cabeza
Descanso y ambiente: Ve a una habitación oscura y silenciosa, o usa un antifaz.
Hidratación: Bebe agua, especialmente si has vomitado.
Compresas: Aplica compresas frías o calientes en la frente o cuello.
Relajación: Masajea cuello y hombros, o date una ducha caliente.
Cafeína: Una pequeña cantidad de café o té puede ayudar (¡pero no en exceso!).
Analgésicos: Ibuprofeno, naproxeno o acetaminofén (paracetamol) pueden aliviar (sigue indicaciones).
Prevención y estilo de vida
Maneja el estrés: Medita, haz yoga o encuentra tu momento de calma diario.
Postura: Mantén una buena postura para no tensar los músculos del cuello.
Sueño y ejercicio: Duerme lo suficiente y haz ejercicio regularmente.
Evita desencadenantes: Identifica y limita alimentos, olores o alcohol que te afecten.
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