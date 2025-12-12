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Cuidado con los dolores de cabeza

By Redacción Carabobo
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Dolores de cabeza

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Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
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¡Cuidado con los dolores de cabeza!, para aliviarlos, descansa en un lugar oscuro y tranquilo, hidrátate, aplica compresas frías o calientes y relaja cuello y hombros. Prevenir implica gestionar el estrés, mantener una buena postura.

Además de hacer ejercicio y dormir bien. Pero ¡atención! busca atención médica si el dolor es súbito, muy fuerte, o viene con fiebre, confusión o problemas de visión. Ya que podría ser algo más serio.

Dolores de cabeza

Descanso y ambiente: Ve a una habitación oscura y silenciosa, o usa un antifaz.

Hidratación: Bebe agua, especialmente si has vomitado.

Compresas: Aplica compresas frías o calientes en la frente o cuello.

Relajación: Masajea cuello y hombros, o date una ducha caliente.

Cafeína: Una pequeña cantidad de café o té puede ayudar (¡pero no en exceso!).

Analgésicos: Ibuprofeno, naproxeno o acetaminofén (paracetamol) pueden aliviar (sigue indicaciones).

Prevención y estilo de vida

Maneja el estrés: Medita, haz yoga o encuentra tu momento de calma diario.

Postura: Mantén una buena postura para no tensar los músculos del cuello.

Sueño y ejercicio: Duerme lo suficiente y haz ejercicio regularmente.

Evita desencadenantes: Identifica y limita alimentos, olores o alcohol que te afecten.

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SourceMás salud
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