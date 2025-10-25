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Si tienes estos objetos en la sala, pueden traerte mala suerte. Es por ello que ese espacio que muchas veces es pequeño y tienes algunos adornos o cuadros pueden traer energías negativas.

Recomiendan en primer lugar mantener siempre la sala muy limpia, nada de polvo en ese lugar, el cual es la puerta a tu espacio. La cual debes tener siempre arreglada, por muy pequeña que sea la casa o la sala.

Relojes, si acostumbras a tener un reloj de pared en la sala, recuerda siempre que debe funcionar. El reloj debe estar también limpio, el reloj marca mucho en este espacio, sobre todo que siempre tenga buenos tiempos.

Nada de cuadros tristes, no tengas en la sala cuadros de persona tristes o llorando. Ve siempre por cuadros de paisajes alegres, esto dice mucho de tu personalidad. Pero siempre que sean de colores no abstractos.

Si tienes estos objetos en la sala

Flores vivas, si te gustan las flores recuerda cambiarlas siempre, no te quedes por mucho tiempo con las flores marchitas. Todo lo contrario busca siempre flores de colores vivos y cámbialas constantemente.

Un espejo, es muy recomendado y de hecho es un escudo contra las malas energías y la maldad. Recuerda tenerlo de frente a la puerta de la sala, esto atrapará la mala energía que llega de la calle.

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En la sala pueden dar mala suerte objetos como relojes rotos o parados, objetos rotos o dañados (incluyendo espejos agrietados o vajilla rota), y flores secas o muertas.

Otros elementos que se consideran de mala suerte son cactus, cuadros con imágenes negativas o tristes, tijeras abiertas, y decoraciones o recuerdos que evoquen tristeza o conflictos.

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