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Para cuidar el estómago, sigue una dieta rica en fibra, frutas, verduras y probióticos, mantente hidratado bebiendo agua y evita alimentos grasos, picantes y procesados. Así como el exceso de alcohol y tabaco.

Es importante comer despacio y masticar bien, evitar acostarse justo después de comer y mantener un estilo de vida con actividad física regular y buena gestión del estrés. El secreto es siempre una buena alimentación

Alimentos ricos en fibra: incluye frutas, verduras, legumbres y cereales integrales para favorecer la salud digestiva.

Cuidar el estómago

Probióticos: consume alimentos como yogures o leches fermentadas para mejorar el equilibrio de la flora intestinal.

Hidratación: bebe abundante agua a lo largo del día para facilitar los procesos digestivos.

Evita desencadenantes: reduce o elimina el consumo de alimentos grasos, picantes, procesados, harinas refinadas, dulces y bebidas carbonatadas.

Moderación: disminuye la ingesta de sal.

Infusiones digestivas: las infusiones de manzanilla, hierbabuena o anís pueden ayudar a aliviar molestias digestivas.

Come despacio: mastica los alimentos completa y lentamente, ya que la digestión comienza en la boca.

Evita comidas copiosas: no te acuestes inmediatamente después de comer, y es preferible que las comidas sean ligeras.

No olvides hacer ejercicios

Actividad física: realiza ejercicio a diario para mantener un cuerpo sano y un sistema digestivo que funcione correctamente.

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Maneja el estrés: el estrés puede afectar tu digestión, por lo que es importante cuidar tu descanso y manejarlo.

Higiene: lávate las manos antes de comer y desinfecta bien las frutas y verduras para prevenir enfermedades gastrointestinales.

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