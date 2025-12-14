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Culminación del periodo lluvioso 2025 y lo que dijo el INAMEH

By Redacción Carabobo
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Culminación del periodo lluvioso 2025

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El INAMEH dio a conocer sobre la culminación del periodo lluvioso 2025. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMEH informa el cierre oficial de la temporada de lluvias 2025 en Venezuela.

Con la gradual disminución de las precipitaciones y el regreso del cielo despejado, el país inicia la transición hacia el periodo seco. Cerrando el ciclo que típicamente se extiende de mayo a noviembre.

Como es costumbre, diciembre puede presentarse como un clima fresco, al igual que el mes de enero. Hay zonas ya de Venezuela que se ven secas, entre ellas terrenos como montañas por el cual hay que tener cuidado con los incendios forestales.

Culminación del periodo lluvioso y los incendios forestales

Recordemos que los incendios forestales causan daños graves en la salud humana, el medio ambiente y la economía. Los problemas de salud incluyen irritación de ojos y vías respiratorias, y la exacerbación de enfermedades cardíacas y pulmonares.

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Ecológicamente, provocan la pérdida de vegetación y fauna, la erosión del suelo, la contaminación del aire, la liberación de gases de efecto invernadero y la interrupción de ecosistemas. Económicamente, pueden destruir infraestructuras, propiedades y cultivos, además de generar desempleo y costos de reconstrucción.

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