La banda puertorriqueña Cultura Profética lanza nuevo sencillo y video titulado “Para mí”, este viernes 8 de septiembre en todas las plataformas digitales.

Willy Rodríguez, líder y vocalista del grupo, ofrece un sonido reggae que captura auténticamente la esencia del conjunto de reggae más grande de América Latina.

“En ‘Para mí’, la canción desarrolla la historia de la búsqueda del amor verdadero, la búsqueda de esa conexión especial que trasciende cada faceta del ser. Inspirándose en el vínculo entre el Principito y su flor única, la canción insinúa posibles lugares y escenarios donde podría encontrarse esta “flor singular”, revelando las preferencias distintivas del autor, como países, ciudades, culturas, música y literatura”, expresó Willy Rodríguez, (vocalista y bajista).

La formación de la banda también incluye a Eliut González (guitarra), Juan Carlos Sulsona (teclados) y Omar Silva (guitarra y bajo). El video de este nuevo sencillo fue filmado en el vibrante telón de fondo de Santiago de Chile, bajo la dirección de la cineasta chilena Natalia Montecinos.

Pura emoción

“’Para mí’ retrata de manera abstracta la búsqueda contemporánea del amor. Nuestro protagonista está rodeado de personas y posibilidades, pero al final se siente solo y confundido. Un sentimiento habitual del amor moderno, donde las opciones y posibilidades son infinitas; convirtiendo las relaciones en algo cada día más desechable. Sin embargo, ‘Para mí’ nos invita a no perder la esperanza de encontrar el amor verdadero”, compartió la directora.

Una visión que a solo 16 horas de su estreno y al cierre de esta edición contaba con cerca de 30 mil reproducciones, más de 3 mil 600 “me gusta” y cientos de comentarios tan solo en YouTube, plataforma que antes del lanzamiento registraba comentarios de seguidores que aguardaban el lanzamiento del audiovisual.

La música de esta nueva canción crea el ambiente perfecto para la historia con su arreglo, elevando su sonido a un nivel extraordinario. “Para mí” sigue la tónica que llevó a Cultura Profética a componer uno de los discos más importantes de su generación: “La complicidad”, en 2010.

Para Willy, Omar, Eliut y Juanqui, ganadores del Grammy Latino, este lanzamiento viene igualmente cargado de emoción luego del megaéxito internacional de “Solo un eco”, que debutó a principios de 2023.

Este es el segundo de varios lanzamientos de Cultura Profética este año, que formarán parte de su propio sello discográfico, Sobrevolando Discos.

“Por más”

Tras el rotundo éxito de su gira de conciertos “25 años Sobrevolando”, Cultura Profética se embarca en un nuevo y apasionante viaje titulado ‘Por Más’. Esta próxima gira abarca una vasta geografía, abarcando destinos desde Canadá hasta Argentina. En particular, también significa el tan esperado regreso de la banda a Europa en febrero de 2024.

La gira anterior de la banda incluyó la impresionante cifra de 58 presentaciones en Europa, América Latina y Estados Unidos, encantando a más de 200 mil entusiastas de la música con sus melodías caribeñas, entre ellas Venezuela, donde la banda ofreció dos multitudinarios espectáculos y donde, además, agendó dos citas nuevas el próximo mes de octubre.

En concreto, la agrupación boricua visitará las siguientes ciudades:

Gira americana

24 de septiembre: Festival Cordillera, Bogotá

10 de octubre: Lechería, Venezuela

14 de octubre: Caracas

18 de octubre: Guadalajara

21 y 22 de octubre: Santiago de Chile, Teatro Coliseo + Festival Frontera

25 de octubre: New York

27 de octubre: Los Angeles

28 de octubre: Tijuana

Europe Tour 2024

5 de febrero: The Buttom Factory, Dublin

6 de febrero: The Garage, Londres

8 de febrero: Sala Moon, Valencia – España

9 de febrero: St Jordi Club, Barcelona, España

13 de febrero: Wizink Center, Madrid, España

14 de febrero: Cabaret Sauvage, Paris, Francia

15 de febrero: Berlin, Germany

18 de febrero: Melkweg, OZ Amsterdam