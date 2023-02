Compartir

Un 11 de febrero de 2012, se apagó la voz de una de las cantantes más recordada de todos los tiempos, Whitney Houston. Hoy, se cumplen 11 años de su muerte.

Whitney Elizabeth Houston fue cantante de R&B, soul, blues y góspel, actriz de cine, compositora y productora en los Estados Unidos.

Durante su carrera artística, logró dos premios Emmy, seis premios Grammy, 30​ premios Billboard Music Awards y 22 American Music Awards; por ello el Libro Guinness la considera una de las artistas femenina más galardonada de todos los tiempos.

Indiscutiblemente, Whitney Houston se catapultó por muchas de sus canciones que hicieron historia en la meca musical. Sin embargo, hay una pieza que es muy recordada I Will Always Love You. Es una canción original, que fue escrita e interpretada por Dolly Parton (1974). Pero, en 1992, Houston se alzó con la banda sonora de la película «The Bodyguard», alcanzando el éxito mundial.

A sus 48 años se apagó la voz de la diva Whitney Houston; quien fue encontraba ahogada en la bañera de la habitación donde se hospedaba en un hotel de Beverly Hills. Sus últimos años, estuvieron marcados por sus graves problemas con las drogas y otro tipo de adiciones.

Una película sobre la vida de Whitney Houston

Este próximo jueves 16 de febrero, se estrena en los cines venezolanos la película sobre la vida de la reconocida cantante estadounidense, Whitney Houston.

En honor a la incomparable cantante estadounidense, sale esta cinta que es un homenaje, y fue titulada “Quiero bailar con alguien”, que la produjo Sony Pictures Entertainment junto a otras compañías.

La cinta fue estrenada en Estados Unidos y estuvo bajo la dirección de Kasi Lemmons y escrita por el nominado al Oscar Anthony McCarten, producida por el legendario ejecutivo musical Clive Davis y protagonizada por la ganadora del Premio BAFTA Naomi Ackie.

