Compartir

Se cumplen hoy, 25 de junio de 2025, 16 años desde que el mundo despidió a una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia de la música: Michael Jackson.

El «Rey del Pop», quien falleció trágicamente en 2009 a los 50 años, dejó un vacío irremplazable en la industria, pero su legado artístico, cultural y social sigue resonando con una fuerza inquebrantable a nivel global.

La noticia de su muerte conmocionó al planeta entero, provocando una ola de luto sin precedentes que trascendió fronteras, idiomas y culturas. Los fanáticos se volcaron a las calles para rendir homenaje a un artista que definió varias generaciones con su música innovadora, sus coreografías revolucionarias y su inigualable carisma.

Un icono que rompió barreras

Michael Jackson no fue solo un cantante; fue un fenómeno cultural. Con álbumes como «Thriller» (el más vendido de la historia), «Bad» y «Dangerous», redefinió el concepto de videoclip, convirtiéndolos en verdaderas obras de arte cinematográficas. Su Moonwalk, sus guantes brillantes y sus chaquetas militares se convirtieron en símbolos universales de una era.

Más allá de sus logros musicales, Jackson fue un pionero en romper barreras raciales en la televisión musical y un filántropo comprometido con diversas causas humanitarias, reflejadas en canciones como «We Are The World» y «Heal The World». Su influencia se extiende a innumerables artistas contemporáneos de todos los géneros, que hoy lo citan como una fuente de inspiración fundamental.

Muerte

La noticia de su deceso se confirmó en las horas de la tarde, después de que los servicios de emergencia respondieran a una llamada en su mansión de Holmby Hills. Jackson fue trasladado de urgencia al Ronald Reagan UCLA Medical Center, donde, a pesar de los esfuerzos de reanimación, fue declarado muerto. La causa de su fallecimiento fue posteriormente determinada como un paro cardíaco provocado por una «intoxicación aguda de propofol», un potente anestésico, en combinación con otros sedantes.

En 2011, su médico personal, Conrad Murray, fue condenado por homicidio involuntario en relación con su muerte.

Noticias 24 Carabobo

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios

Efemérides de hoy 25 de junio, muere Michael Jackson