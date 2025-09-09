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Este lunes 8 de septiembre el Zoológico Las Delicias, en la ciudad de Maracay, le dio la bienvenida a un nuevo miembro de la familia felina. ¡Un cunaguaro!

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Girardot, de 3 años de edad dió a luz, bajo los cuidados respectivos, a su segunda cría, una pequeña “que se encuentra en excelentes condiciones”, refiere este reservorio animal, a través de su cuenta de Instagram.

Girardot (hembra) y Caracas (macho), forman parte del programa de reproducción que adelanta el Zoológico Las Delicias para preservación de la especie.

Es bueno recordar que el cunaguaro, es el tercer felino más grande de Venezuela, como destaca el Zoológico y su existencia está en riesgo ante la destrucción de su hábitat, la cacería y el tráfico ilegal.

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