Si hay un elemento estratégico crucial en el mundo de las apuestas deportivas son las cuotas. Si aún no cuentas con excesiva práctica dentro del ámbito de las apuestas deportivas, probablemente hayas escuchado en más de una ocasión que la herramienta más importante de cualquier apostador profesional son las cuotas. No obstante, es importante puntualizar que estos datos no sólo marcan las probabilidades que existen de que un resultado se dé sino, también, cuál es la cantidad de beneficios que puede obtener un jugador tras lograr llevar a cabo una operación exitosa. Contar con el máximo conocimiento de este valor y comprender el alcance de sus implicaciones se torna fundamental.

Ello implica que aprender a calcularlas así como a llevar un seguimiento continuado en el tiempo proporciona cierta ventaja así como la posibilidad de extraer mayores beneficios y rentabilidad a través de nuestros movimientos. A continuación, compartimos contigo una pequeña guía que te ayudará a obtener un conocimiento más amplio. ¡Toma nota!

Cómo se calculan exactamente las cuotas deportivas

En contra de lo que a priori pudiera parecer, la lectura de las cuotas deportivas es bastante asequible. Simplificando, podríamos decir que son una representación matemática que especifica cuáles son las probabilidades de que se produzca un resultado específico en un determinado evento deportivo. Ello implica que, de forma natural, cuenten con una naturaleza cambiante y oscilen de forma permanente en función de ciertos factores.

Tal y como hemos mencionado, hablamos de un indicador que nos proporciona información relevante a dos niveles: Por un lado, las posibilidades que existen de que un evento se produzca y, por otro, el margen de beneficios asociado a dicho resultado. No obstante, debemos puntualizar, que la relación que existe entre ambas variables es de tipo inverso. Esto significa que, en general, cuantas más probabilidades existan de que algo ocurra, menores serán los beneficios que perciban aquellos jugadores que apuesten en esta dirección.

La complejidad radica en que no se trata de parámetros estáticos sino que experimentan variaciones dependiendo de cuál sea la evolución del contexto y de los eventos que puedan influir de forma directa o indirecta en el curso de los acontecimientos. Dichas variaciones se generan no sólo antes de que el encuentro se genere sino, también, mientras éste se está disputando en el campo de juego.

Probablemente te estés preguntando la forma en que se calculan las cuotas deportivas, especialmente, si tu intención es convertir las apuestas en una fuente de ingresos a largo plazo. A continuación, trataremos de responder a la gran cuestión.

La respuesta breve es que existen empresas y proveedores del segmento que se dedican específicamente a efectuar el reajuste periódico de dichos indicadores, es decir, de las cuotas que podemos encontrar en diferentes soportes y plataformas especializadas de las diferentes casas de apuestas online.

La respuesta larga es que la cuantificación y evaluación de dichos valores se ve directamente influenciado por algunos factores ambientales. Algunos de los parámetros que intervienen en el algoritmo que calcula dichas cuotas son la tasa de victorias de los equipos participantes en el encuentro, el lugar geográfico en donde se celebra el evento, la clasificación de los equipos o la cantidad y el tipo de bajas que se producen entre los deportistas.

En definitiva, el procedimiento que se emplea para obtener una aproximación matemática cuenta con diferentes tipos de variables y, en general, suele ser resultado de un amplio volumen de información relevante. El resultado es una estimación tan precisa como es posible por parte de un grupo de expertos.

Cómo interpretar las cuotas de apuestas deportivas

La interpretación de las cuotas deportivas puede variar en función del formato en que se representen. A continuación, repasamos algunos de los más utilizados. ¡Presta atención!

Cuotas europeas

Se representan a través de un número entero aunque también pueden encontrarse definidas a través de números decimales. Se trata de la variante más presente dentro del continente europeo y nos permiten obtener una aproximación sobre el valor del beneficio obtenido en caso de obtener ganancias por cada euro apostado. Por ejemplo, una cuota europea de 3.00 indica que por cada euro apostado el participante recibe tres.

Cuotas británicas

Son la forma más común de Reino Unido y su formato es fraccional. Mientras que el numerador indica el beneficio percibido, el denominador refleja la cuantía necesaria que se deberá apostar para percibir dicho beneficio.

Cuando hablamos, por ejemplo, de una cuota británica de 3/5 podemos interpretar que el ganador podrá obtener un beneficio de tres euros por cada cinco que apueste o lo que es lo mismo, por cada apuesta acertada se obtendría un beneficio bruto de 8 euros (los cinco euros apostados más los tres en concepto de beneficio) al que debería de descontarse la comisión de la casa de apuestas.

Cuotas americanas

Su presencia está generalizada en las casas de apuestas norteamericanas. Cuentan con una base de cien dólares y pueden ir precedidas de un símbolo positivo (+) o un símbolo negativo (-). En el primer caso, se nos indicaría cuál sería el beneficio percibido por cada 100 dólares invertidos. En el segundo, se especifica la cuota que debería invertirse para obtener 100 dólares en concepto de beneficio.