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Los Cupcakes de Limón son la solución perfecta para quienes buscan un postre que sea a la vez ligero, elegante y fácil de preparar.

Olvídese de las mezclas pesadas; esta receta promete un bizcocho esponjoso y un frosting de crema de mantequilla con ese toque ácido que despierta el paladar.

Para los Cupcakes (12 unidades) Para el Frosting de Mantequilla de Limón 1 1/2 tazas de harina de trigo todo uso 1/2 taza de mantequilla sin sal (a temperatura ambiente) 1 1/2 cucharaditas de polvo de hornear 3 tazas de azúcar glas (azúcar en polvo) 1/4 cucharadita de sal 3 cucharadas de jugo de limón fresco 1/2 taza de mantequilla sin sal (a temperatura ambiente) 1 cucharadita de ralladura de limón 1 taza de azúcar granulada 2-3 cucharadas de leche o crema de leche 2 huevos grandes 1/2 taza de leche entera 2 cucharadas de jugo de limón fresco 1 cucharada de ralladura de limón

El Paso a Paso para la Perfección Cítrica

1. Preparación del Bizcocho

Precalentar y Secos: Precaliente el horno a 175°C (350°F). Coloque cápsulas de papel en un molde para cupcakes. En un bol, mezcle la harina, el polvo de hornear y la sal. Cremado: En otro bol, bata la mantequilla y el azúcar hasta que la mezcla esté pálida y esponjosa. Añada los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición. Agregue la ralladura de limón. Combinar: En un recipiente aparte, mezcle la leche y el jugo de limón (esto creará un «suero» ligero). Integrar: Agregue la mitad de la mezcla de ingredientes secos a la mezcla cremada y bata a velocidad baja. Luego, añada la mezcla de leche y jugo, batiendo hasta incorporar. Finalice con el resto de los secos. Hornear: Llene las cápsulas hasta 2/3 de su capacidad. Hornee durante 18 a 20 minutos, o hasta que un palillo insertado salga limpio. Deje enfriar completamente sobre una rejilla.

2. Preparación del Frosting

Batir la Mantequilla: En un bol, bata la mantequilla a temperatura ambiente hasta que esté muy suave y pálida. Añadir Azúcar: Agregue el azúcar glas poco a poco, batiendo a velocidad baja, luego suba la velocidad. Saborizar: Añada el jugo de limón, la ralladura y las cucharadas de leche. Bata hasta que el frosting esté ligero, cremoso y con la consistencia adecuada para decorar. Si está muy espeso, añada un poco más de leche; si está muy líquido, añada más azúcar glas. Decorar: Una vez que los cupcakes estén completamente fríos, decore con el frosting utilizando una manga pastelera. Puede terminar con una pequeña rodaja de limón o un poco de ralladura para un toque visual.

Este postre no solo garantiza un sabor inigualable, sino que su aroma cítrico llenará su cocina de frescura, haciendo de cualquier día ordinario una ocasión especial.

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