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Un curandero prometía mejoría pero para ello las pacientes que lo visitaban tenían que tener intimidad con él. No se sabe desde cuando el presunto religioso tenía esa curiosa receta, la cual lo llevó ante las autoridades.

El hecho ocurrió en Pontevedra, España, donde el hombre tenía la curiosa oferta a las pacientes que iban a su centro de curación. El Instituto Armado llegó a la casa del sujeto donde recetaba y quedó detenido.

Las mujeres no estaban de acuerdo con su sistema de curación y mejoría, se quedaban sorprendidas cuando el hombre hacía el planteamiento. Este aprovechaba su posición dentro de la religión para decírselos.

El sujeto buscaba aprovecharse de las mujeres que acudían a su consulta, las trataba de engañar para tener intimidad. De esa manera, “supuestamente” el iba a conseguir la mejoría para ellas.

Curandero prometía mejoría a cambio de intimidad y quedó detenido

Los guardias dijeron mediante una declaración a la agencia de noticias EFE, que este les informaba a las mujeres sobre el curioso proceso curativo. El cual consistía en un conjuro de hierbas.

Luego de eso debían mantener relaciones sexuales con él, ya con eso se iba a cumplir el proceso de curación. Las mujeres prefirieron denunciarlo ante las autoridades y quedó detenido.

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No se sabe si este llegó a cumplir “dicho proceso” con algunas mujeres. Llegó a ser uno de los curanderos más buscados de Pontevedra, pero ahora está a la orden de las autoridades españolas.

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