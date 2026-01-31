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Durante una sesión especial celebrada en el hemiciclo del Senado, la ciudad de San Juan, Puerto Rico, otorgó un reconocimiento formal al pionero del género urbano, Daddy Yankee, resaltando una carrera que trascendió la música para convertirse en un fenómeno cultural y social de escala global.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, lideró el homenaje, destacando que el impacto del artista —cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala— ha sido fundamental para posicionar a Puerto Rico en el mapa internacional. «

Su legado no es solo de música, es un legado cultural, social y de inspiración para nuestro pueblo», expresó Romero ante la presencia del reguetonero.

El líder municipal subrayó que el movimiento urbano, hoy referente mundial, nació de la visión de artistas que, como Yankee, jamás imaginaron la magnitud de su alcance.

Daddy Yankee declarado hijo distinguido de San Juan

Por su parte, Gloria I. Escudero, presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, enfatizó el vínculo indisoluble entre el artista y su ciudad natal. Según Escudero, la obra del intérprete ha dejado una huella permanente en la identidad puertorriqueña, llevando el nombre de San Juan a rincones remotos del planeta.

La medida legislativa no solo se limitó a su éxito discográfico, sino que también exaltó su faceta empresarial y deportiva. Se hizo especial mención a su compromiso comunitario y su rol como co-dueño del equipo de béisbol de los Cangrejeros de Santurce, demostrando su influencia en diversos sectores de la sociedad isleña.

Homenajes en cadena y nueva etapa espiritual

Este reconocimiento se produce apenas 24 horas después de que la Cámara de Representantes aprobara unánimemente nombrar dos vías en honor al artista y al astro del béisbol, Carlos Beltrán.

Daddy Yankee, quien en 2022 anunció su retiro oficial tras más de tres décadas de trayectoria, ofreció su último concierto en diciembre de 2023. Desde entonces, el intérprete de éxitos como ‘Gasolina’ ha iniciado una nueva etapa personal dedicada a la música cristiana y la filantropía, consolidando un cierre de carrera que sus compatriotas hoy celebran como un hito histórico para la isla del encanto.

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