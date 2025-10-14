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La primera duda con Damiano Palmegiani quedó resuelta muy pronto: habla perfecto español. Ni siquiera el hecho de que se fue de Venezuela con apenas cinco años de edad y creció en la Columbia Británica le ha hecho olvidar su primera lengua aprendida; aunque, naturalmente, algún acento se mezcle en su verbo, esta listo preparado para jugar con los Cardenales de Lara.

El infielder criado en Canadá, Damiano Palmegiani, ya con 24 años, está de vuelta a su tierra natal, pero esta vez para hacer su estreno en la LVBP con Cardenales de Lara, equipo del que fue su primera escogencia en el Draft de Nuevas Firmas de 2024.

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“Este estadio es más bello en persona de lo que me imaginaba”, dijo Damiano Palmegiani al departamento de prensa crepuscular, tras su primer contacto con el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. “Ser el primer pick de Lara fue una sorpresa que me dio mucho gusto.

Luego vi al equipo durante los pasados playoffs, ganando el campeonato, y me entusiasmé para venir a jugar lo más pronto posible”.

El bateador derecho conoce muy bien la responsabilidad que representa ser escogido por una organización. Los Azulejos de Toronto le seleccionaron dos veces en el Draft Amateur de las Grandes Ligas. La primera fue en la ronda 35 en 2018, tras salir de secundaria, y la segunda en 2021, al ascender a la ronda 14, con la Escuela Universitaria del Sur de Nevada.

Damiano Palmegiani en los Cardenales de Lara

Durante sus tres primeras temporadas completas en el profesional, entre 2022 y 2024, Damiano Palmegiani se combinó para conectar 68 jonrones, entre Clase A media y Triple A.

“Este año tuve en mente que, si todas las circunstancias se daban y Toronto me lo permitía, quería estar acá”, comentó el slugger. “Todo lo que tenía que pasar, pasó, para yo estar aquí. Soñaba con esto. Estoy muy emocionado”.

Damiano Palmegiani defendió desde el inicio de su trayectoria en el sistema MLB tanto la tercera como la primera base. Sin embargo, desde 2024 Toronto ha intentado adaptarlo paulatinamente al jardín izquierdo, para aumentar su abanico de posibilidades al campo.

Esa transición afectó el rendimiento ofensivo del toletero en 2025, al dejar magra línea ofensiva de .159/.306/.233.

“El béisbol es ritmo y consistencia. A veces, cuando estamos trabajando en cosas que en nuestra mente son para mejorar, el ritmo no viene tan fácil como uno piensa” explicó Palmegiani. “Esto no significa que mis mejores momentos no estén delante de mí. Por eso vine para acá, porque terminé la temporada con el ánimo de llegar a Cardenales, ayudar al equipo a ganar y olvidarme de todo el ruido mental”.

En principio, este período de reconexión con sus raíces, para el jugador que ha llegado a estar entre los 15 mejores prospectos de los Azulejos, según MLBPipeline, se extenderá todo el invierno boreal.

“Hasta el momento tengo la disposición de jugar hasta donde llegue el equipo”, afirmó Damiano Palmegiani. “Estoy listo para jugar, ganar y ser parte del grupo que logre el bicampeonato de Lara”.

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