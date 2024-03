Dani Alves en libertad bajo fianza, hace apenas unas horas el futbolista brasilero salió de la prisión acompañado de su abogada. Alves exjugador del Barcelona estaba en la prisión de Brians.

Hace unos meses se le señaló de abusar sexualmente de una joven, aunque el destaca que el sexo fue consensuado. Ataviado de un traje gris oscuro y jeans caminó unos metros mientras las personas que estaban afuera lo abucheaban.

Enseguida se marchó en un vehículo color blanco, hasta ahora se habla que el brasilero no podrá conceder entrevistas y deberá permanecer en Barcelona. Alves pasó a ser en poco tiempo una figura querida a una de las más odiadas.

El futbolista deberá estar presentándose cada viernes en el juzgado. Actualmente queda sin pasaporte y queda prohibida su salida del país por el periodo de cuatro años. Se sabe que pocas personas que estaban ligadas a él en el Barcelona han ido a visitarlo.

Dani Alves has paid €1million in bail to be released from prison while he appeals his rape conviction

