El director técnico de Brasil, Tite, convocó al lateral Dani Aves para la Copa del Mundo de Catar 2022, después de su paso por Pumas.

De esta forma, el lateral de 39 años disputará su tercer Mundial tras su participación en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Este año, el brasileño jugó 1080 minutos en 12 partidos con Pumas durante el Apertura 2022, torneo en el que no alcanzaron repechaje al terminar en la posición 16 con 14 puntos, luego de dos triunfos, ocho empates y siete derrotas.

Semanas atrás, el seleccionador brasileño explicó los criterios para definir la lista. «Tenemos compromiso. Tenemos en cuenta la historia del jugador, el momento del jugador y la historia de la selección brasileña», explicó.

Brasil debutará en la Copa del Mundo el 24 de noviembre contra Serbia. Posteriormente, se medirá a Suiza el día 28 y cerrará la fase de grupos ante Camerún el viernes 2 de diciembre.

Después de su actividad con Pumas en la Liga MX, Dani Alves viajó a Barcelona para seguir entrenando y no perder ritmo de cara al Mundial.

«Por el poco tiempo que tuve creo que di un buen el rendimiento individual, aunque el colectivo no. Llegué y a los tres días ya estaba jugando. No realicé pretemporada, no sabía bien, y en dos meses pasó todo. Sabía que resultaría un campeonato difícil, con partidos en altura, adaptándome a una cultura diferente. Pagué un precio por eso», comentó Alves sobre su paso en el fútbol mexicano, donde tiene contrato con Pumas hasta 2023.