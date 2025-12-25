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Daniel Sarcos defendió a Maite Delgado esto por lo que se ha dicho sobre la despedida de Stephany Abasali. Como es conocido la exMiss Venezuela 2024 se quejó de que no se le dio la despedida que merecía.

Ya en el caso se vio involcurada Maite, pero ya ella dijo que no se puede improvisar en esos momentos en la animación de un programa. De igual modo, dijo el animador zuliano desde Miami quien indicó que el margen de improvisación es corto.

Y resaltó que Maite es una excelente profesional, hasta ahora lo ocurrido en la “noche más linda del año”, ha sido criticado. Ya que indican que Maite debió dejar hablar a Abasali quien solo desfiló y no hubo una despedida como lo esperaba.

Daniel Sarcos defendió a Maite Delgado por la despedida de Stephany Abasali

Hasta ahora hay mucha gente que ha opinado sobre lo ocurrido en ese momento. Alicia Machado defendió a la exMiss Venezuela, y criticó a Maite Delgado por no ceder el micrófono en ese momento.

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No sabemos también si esto va a cambiar las pautas que se hagan en el próximo Miss Venezuela. Se espera más opiniones sobre este caso el cual ha tomado el ranking de la farándula nacional.

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