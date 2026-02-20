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El actor José Manuel Suárez parece haber confirmado los rumores que rodeaban a su esposa, la reconocida actriz Daniela Alvarado, dejando entrever que está embarazada. Lo que comenzó como una reflexión por su cumpleaños número 38, terminó convirtiéndose en la noticia más comentada del espectáculo venezolano.

El actor incluyó en su lista de deseos personales peticiones por un «feliz término gestacional» y la salud de un «nuevo retoñito» en su hogar.

Sin un anuncio formal de por medio, las palabras de Suárez dejaron poco espacio a la duda al referirse a la actriz como el pilar de su hogar que actualmente busca recuperarse de molestias físicas. El texto, cargado de sensibilidad, describe este proceso como una «extensión de amor» que ha cambiado la dinámica de la pareja en las últimas semanas.

Daniela Alvarado está embarazada

El mensaje de cumpleaños de José Manuel Suárez expuso detalles que sugieren que la familia Alvarado-Suárez atraviesa una etapa de cuidados especiales.

Así mismo, pidió específicamente por el «levantamiento absoluto de cualquier molestia» para Daniela, indicando que la actriz no se encuentra en su estado físico habitual.

«El mejor regalo de esta etapa será el retorno del pilar de nuestro hogar junto a nuestro nuevo retoñito», escribió el artista.

El actor cerró su publicación solicitando buenos deseos y energía positiva, subrayando la necesidad de apoyo que sienten en este momento de vulnerabilidad.

Aunque la actriz aún no se ha pronunciado de manera directa en sus plataformas, la confesión de su esposo ha sido tomada por seguidores y colegas como la confirmación de una noticia que el mundo del arte nacional esperaba con ansias.

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