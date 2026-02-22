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Daniela Alvarado y José Manuel Suárez anunciaron la pérdida de su bebé

By Redacción Noticias24Carabobo
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Daniela Alvarado José Manuel Suárez

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Este domingo, los reconocidos actores venezolanos Daniela Alvarado y José Manuel Suárez compartieron con el público la pérdida de su segundo bebé.

A través de un sensible comunicado en sus redes sociales, Suárez relató que la pequeña llegó al mundo de forma prematura y, aunque mostró una voluntad inquebrantable por aferrarse a la vida, su organismo no contaba aún con la madurez necesaria para subsistir fuera del vientre materno.
El mensaje, cargado de una vulnerabilidad que trasciende la pantalla, también llevó un parte de tranquilidad sobre el estado de salud de Daniela. El actor confirmó que su esposa se encuentra fuera de peligro físico y que ahora iniciará un proceso fundamental de recuperación y descanso.

«Atravesamos un sentimiento de profundo dolor», confesó Suárez, quien aseguró que «seguiremos adelante de la mano de Dios, el Doctor José Gregorio Hernández y todos los santos y ángeles que nos acompañaron hasta ahora». Es un cierre de capítulo doloroso para una de las parejas más queridas del espectáculo nacional, que hoy recibe el abrazo silencioso de un público que los ha visto crecer y que ahora los acompaña en su luto.

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SourceGlobovisión
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