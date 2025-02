Compartir

Un libro que habla desde la mujer y su deseo de placer, con la nostalgia del desamor y el coraje de la transformación; esto es “Solo sé de corazones rotos. Las historias de mi vida y otras que me inventé”, ópera prima de la talentosa actriz, modelo, dibujante, pintora, ilustradora y ahora escritora Daniela Rondón, joven merideña que, a través del arte, expresa al mundo sus ideas, sentimientos y emociones.

La primera edición de “Solo sé de corazones rotos”, fue publicada en el último trimestre del 2024, por tal razón su autora hizo un “break” en sus distintas ocupaciones diarias para atender lo concerniente a su presentación y respectiva promoción.

¿Y cómo se sale de un corazón roto, Daniela? – es una de las preguntas que más formulan durante los encuentros con los medios de comunicación o hace la gente con la que conversa en tardes de café o se encuentra en la calle, y muestran interés en el libro.

“Ayudan el amor propio, leer, un profesional, la familia, las personas que sienten empatía por cada uno de ustedes, entre ellas las mascotas”, suele responder la autora que en abril próximo apenas arriba a sus 30 años de edad.

“¿Cuántos añitos tienes tú y cómo te han roto tanto el corazón? – Preguntan asombradas algunas personas. Ahí te das cuenta que cuando decides apartar ciertas creencias que te limitan encuentras un mundo que explorar. Los hombres deberían leer ´Solo sé de corazones rotos´, porque les falta mucho para entender cómo sentimos nosotras”, comentó Daniela Rondón, en otra ocasión que fue consultada por el comportamiento, algunas veces conservador, de la sociedad venezolana y la receptividad que ha tenido su libro.

Fresco, natural y…desgarrador

Con un estilo fresco y natural, desde un lenguaje que desborda lo emocional “Solo sé de corazones rotos”, muestra una serie de poemas y cartas capaces de desgarrar el corazón. El texto está basado en encuentros, amores, aventuras, felicidad, destinos, miedos, vicios, distancias y lunas, que revelarán al lector secretos del desamor y la ilusión de lo prohibido, que, si bien, para muchos parece tentador, para la autora esto se convierte en amor con un desenlace estremecedor.

A juicio de Daniela Rondón, la escritura es una herramienta terapéutica, que ayuda y transforma, pero que no todos tienen la oportunidad, no solo de conocer sino de dar el paso y experimentar. Y desde una óptica un poco más critica sostiene que se suele leer la voz femenina desde hombres escritores, algo que considera debe modificarse.

“Las mujeres tenemos nuestra propia voz y ya es hora que rompamos los tabúes de la sexualidad y el placer; que comencemos, desde el respeto, a hacer poesía con lo que sentimos”, enfatiza imperturbable.

Si algo tiene claro Daniela Rondón, es que todos estamos vulnerables a que nos rompan el corazón; sea en el amor, la amistad, lo laboral e incluso situación país. Por eso busca conectar con todas las personas que se hayan atrevido a amar sin medidas, que este libro toque muchos corazones (rotos o no), que todos se cautiven con su lógica poética que te arma y desarma, pero que una vez más te invita a sentir y ver el mundo desde los ojos del corazón.

En palabras de la autora: “Soy una romántica pasional, no sé sentir a medias ni fingir indiferencia; no temo entregarme”, como decía Oscar Wilde, «El corazón está hecho para romperse».

Si están listos para entender lo que late en un corazón roto pueden comunicarse, vía whatsapp, por el +584122461429 donde recibirá más información sobre costos y envíos de “Solo sé de corazones rotos. Las historias de mi vida y otras que me inventé”, libro considerado ya como un “homenaje a la mujer”, comentario que su autora comparte, pues considera que en pleno siglo XXI es poca la importancia que se otorga a los temas allí abordados.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: ¡Misterioso! La leyenda del Pozo del Cura