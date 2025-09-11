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Localizan el cadáver de una mujer en México, bajo la brisa fría de Baja California, la policía fue avisada del hallazgo. El cuerpo sin vida de una mujer estaba cerca de unas edificaciones. Enseguida acordonaron la zona.

Era una parte ya despoblada del fraccionamiento Vista Horizonte, en el callejón conocido como La Siete Leguas, en el municipio de Tijuana. Enseguida llegaron forenses como oficiales de policía.

Los detectives observaron el mensaje que habían dejado al lado del cadáver, el cual llamó la atención de las autoridades. Ya que se presume podría ser un crimen pasional por el escrito que dejaron bajo el cuerpo.

La cartulina decía: «Esto les va a pasar por andar con maridos ajenos», la misma fue incautada por la policía. Ya que la misma es la primera pista de que la dama murió por venganza, hasta ahora de una mujer desconocida.

Localizan el cadáver de una mujer en México con un mensaje

Las autoridades buscaron más pistas en el sitio, como huellas, además de otras cosas, pero no dejaron más nada. Se presume que fue una muerte por encargo, la policía revisará el entorno de la mujer fallecida.

Celulares, salidas, conocidos, como otras personas que sabían donde poder ubicarla. De esa manera podrían llevar a la persona que ejecutó el crimen. Crimen que se suma a la larga lista de damas asesinadas misteriosamente en ese país.

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El cuerpo de la mujer, fue encontrado con signos de violencia, localizado el pasado 4 de septiembre. Sin embargo, junto a la mujer se encontró un mensaje que puede dar pistas sobre las causas del femicidio.

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