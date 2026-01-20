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Los datos en tu cuenta en el Sistema Patria que tienes que actualizar son sencillos. Los mismos no debes proporcionarlos a ninguna persona, al igual que tu contraseña. Los mismos son algo personal.

En primer lugar se aconseja revisar siempre la dirección de habitación, si cambiaste de residencia debes actualizar los mismos en el sistema. Agregando la nueva dirección de tu habitación.

De igual modo, los datos de contacto como lo son tu número de teléfono de contacto además de correo electrónico. Como otros datos en los cuales se incluye datos laborales como familiares.

Recuerda que es importante mantener estos datos actualizados para poder recibir bonos, realizar transferencias y acceder a más servicios. Evita dar estos datos a otras personas o que otras personas se encarguen de tu cuenta.

Datos en tu cuenta en el Sistema Patria

Información Personal: Revisar y actualizar la dirección de habitación y la comunidad donde se reside.

Datos de Contacto: Verificar el número de teléfono principal y el correo electrónico para asegurar su correcta certificación.

Nivel Familiar: Asegurarse de que el teléfono principal y la contraseña son seguros, y de que la imagen de seguridad está configurada correctamente.

Datos de servicios

Hogares de la Patria: Actualizar la información adicional sobre la vivienda, como número de habitaciones y baños.

Contratos de Servicios Públicos: Es obligatorio registrar o actualizar los contratos de servicios públicos, como el eléctrico.

Verificación y seguridad

Nivel de Verificación: Es fundamental alcanzar los niveles de verificación máximos para poder realizar operaciones avanzadas, como transferencias a terceros.

Teléfono Certificado: Certificar el número de teléfono es uno de los pasos clave para alcanzar el nivel máximo de verificación.

Correo Electrónico Verificado: Verificar el correo electrónico es necesario para un mayor contacto y seguridad.

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