Compartir

Para obtener los datos filiatorios del SAIME, debes ingresar a www.saime.gob.ve, iniciar sesión con tu usuario y contraseña, seleccionar «Nueva Solicitud». Luego elegir el tipo de familiar (padre, madre, cónyuge, hijo/a) y los datos de tu parentesco.

Adjuntar los recaudos necesarios (acta de nacimiento, matrimonio, etc.) en PDF, pagar en línea (pago móvil o débito), y luego podrás descargar e imprimir la planilla. Con el certificado solicitado.

El proceso es digital, pero algunos casos (cédulas antiguas) pueden requerir una visita presencial a la oficina del SAIME. Es por ello que debes consultar muy bien en las oficinas del Saime.

Datos filiatorios del SAIME

Pasos para la solicitud en línea

Accede al Portal: Entra a www.saime.gob.ve.

Inicia Sesión: Usa tu usuario y contraseña. Si no tienes cuenta, regístrate.

Nueva Solicitud: Selecciona «Nueva Solicitud» y luego elige «Familiar Directo» (padre, madre, abuelo/a, cónyuge, hijo/a).

Introduce Datos: Ingresa la cédula del familiar, valida la información y confirma los datos.

Adjunta Recaudos: Sube en formato PDF los documentos que acrediten el parentesco (acta de nacimiento del familiar o tuya, acta de matrimonio, etc.).

Realiza el Pago: Elige el método de pago (pago móvil o tarjeta de débito), ingresa los datos y finaliza la transacción.

Descarga el Certificado: Una vez confirmado el pago, podrás descargar e imprimir la planilla con tus datos filiatorios.

Consideraciones importantes

Recaudos: Ten a mano el acta de nacimiento del familiar, tu acta de nacimiento, acta de matrimonio si es cónyuge, o acta de defunción si aplica.

Casos Especiales: Si tu número de cédula es antiguo (ej. seriales 22.000.000-32.000.000 para venezolanos), es posible que debas solicitarlo presencialmente en una oficina del SAIME.

Verificación de Datos: Existe un trámite de «Verificación de Datos» que se realiza en oficinas del SAIME, para el cual necesitas copia de tu acta de nacimiento.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas