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El lanzador venezolano David Davalillo Jr., reconocido como pitcher abridor del año en las ligas menores de los Rangers de Texas, confirmó su incorporación a Tiburones de La Guaira para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El derecho, oriundo de Santa Teresa del Tuy, aseguró que se prepara para aportar al conjunto litoralense con una rotación que incluye recta, sinker, curva, spliter, slider y cutter.

David Davalillo Jr. debutó con los escualos en la campaña 2021-2022 y repitió participación en la 2023-2024. En ese lapso acumuló marca de 1-3 con efectividad de 5.06 en 12 presentaciones, siete de ellas como abridor. “Lo principal es trabajar en tus fortalezas. Si mis pitcheos hacen daño en un punto, tirarlo ahí. Es la clave”, expresó el jugador al referirse a su enfoque técnico.

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El prospecto número siete de la organización texana, David Davalillo Jr., logró este año registro de 6-4 con promedio de carreras limpias de 2.44, 126 ponches en 107 episodios y un WHIP de 0.93 entre las categorías A+ y AA. En total, durante su trayectoria en ligas menores, presenta balance de 15-7 con 2.35 de efectividad en 241 entradas, 57 juegos disputados y 266 ponches.

“El béisbol es el mismo en todos lados. La diferencia está en la experiencia de los bateadores”, comentó el diestro al analizar su evolución en distintas ligas. También destacó la importancia de mantener disciplina y constancia en cada jornada. “Es muy difícil la rutina. Venir todos los días con el mismo ánimo para prepararte para una liga larga. Eso sí, trabajar 100% todos los días”, afirmó el criollo David Davalillo Jr..

David Davalillo Jr., hijo de David, sobrino de Marco y nieto del legendario Pompeyo, agradeció el reconocimiento otorgado por los Rangers. “Primero que nada darle las gracias y la gloria a Dios, a donde ha llevado mi carrera. Este premio se lo debo a él”, declaró tras recibir el galardón como mejor lanzador.

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