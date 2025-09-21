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La exMiss Universo 2008, Dayana Mendoza confirmó en las redes sociales que está en la “dulce espera”. Mendoza que está radicada en Estados Unidos, subió a su cuenta de Instagram la noticia de su embarazo.

Su esposo, el pastor Carlos Uribe mostró su orgullo por la noticia al lado de la espigada exmodelo venezolana. Mendoza quien ahora predica “la palabra de Dios”, hizo el anuncio con mucha humildad.

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Dayana Mendoza anunció que está en la “dulce espera”

«Gracias, Señor nuestro, por todo lo que hiciste en estos tres días, por tu misericordia, por tu bondad, por tu poder. Sabemos, Señor que lo que tú has comenzado, tú lo perfeccionarás. Confiamos en ti, Señor, en tus tiempos, y tu perfecta voluntad», expresó en la publicación del embarazo.

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Seguidores de Dayana mostraron su alegría por dar la noticia y este su segundo embarazo. Sobraron los comentarios positivos para Dayana y su pareja por este bebé que viene en camino.

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