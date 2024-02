Compartir

Cuidar la batería del celular es una tarea difícil y es por ello que debes de estar muy pendiente de mantener la original para que te dure varios años. Hoy en día por las altas temperaturas debes estar pendiente.

Evita cargar la batería al 100% o agotarla por completo, muchas veces dejamos el celular pegado al cargador. El cual se mantiene por horas en 100% de carga, evita siempre que llegue al 100%.

No cargues tu celular durante la noche, de igual modo muchas veces nos acostamos a dormir y dejemos el teléfono toda la noche cargando. Horas antes apágalo además de que va a cargar más rápido, evita dormir con el celular al lado.

Evita el uso de cargadores falsos y baratos, evita comprar cargadores muy baratos que muchas veces dañan la batería. Compra y mantén siempre el cargador original de esa manera podrás tener la batería por más tiempo.

Cuidar la batería del celular

Mantén tu celular fresco, si estas en la calle o en la playa el celular tiende a estar caliente. Esto es un peligro para la batería. Evita tenerlo en zonas donde el calor reine, sobre todo hoy en día por el clima.

Apaga las funciones que no uses, muchas veces tenemos funciones encendidas y esto gasta la batería del celular. Hay que tener siempre cuidado con esto y apagar las que no estemos utilizando.

Reduce el brillo de la pantalla, tenemos el brillo activado al máximo, si no estamos utilizando el celular baja el brillo. Veras como la batería te va a durar mucho más, el objetivo siempre tener tu celular original.

