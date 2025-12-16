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Para cuidar tu tensión arterial en diciembre, enfócate en la moderación con la comida y bebida festiva. Sigue con ejercicio y medicación, controla el estrés de las fiestas, y reduce el sodio.

Como también el alcohol y el azúcar, optando por especias para sazonar y mantenerse hidratado, ya que el frío y los excesos son factores de riesgo para la hipertensión. Como sigue los consejos de tu médico.

Cuida tu tensión arterial en diciembre

Modera los excesos: Evita encadenar comidas copiosas y no te excedas con el alcohol, que altera el ritmo cardíaco. Reduce el sodio: Disminuye sal, embutidos, ahumados y enlatados, que provocan retención de líquidos.

Sazona con hierbas: Usa especias como ajo, cebolla, laurel, orégano o limón en lugar de sal. Come saludable: Incluye frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras; la remolacha es excelente.

Cuidado con los dulces: Limita azúcares procesados y bebidas azucaradas. Hidrátate: Bebe mucha agua, incluso infusiones como la manzanilla, que relaja.

Estilo de Vida

Haz ejercicio: Mantén tu rutina de al menos 30 minutos diarios para ayudar a controlar la presión. Controla el estrés: Las fiestas pueden generar estrés; usa meditación o respiración profunda para relajarte.

No olvides tus medicamentos: Continúa tu tratamiento y no hagas cambios sin consultar a tu médico. Cuidado con medicamentos para resfriados: Descongestionantes de venta libre pueden subir la presión; consúltale a tu doctor.

Descansa lo suficiente: La falta de sueño aumenta las hormonas del estrés y la tensión arterial.

Resumen para Diciembre

¡Moderación es clave! En comida, bebida y estrés.

¡Abrígate! Para proteger tu sistema cardiovascular del frío.

¡Mantente activo y medicado! Sin excusas por las fiestas.

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