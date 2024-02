Compartir

Eliminar la pintura en aerosol de tu pared es una tarea difícil y que molesta, esta puede durar décadas. Pero puedes quitarla con los siguientes consejos, muchas veces hemos tenido la pared ya lista y pintada y vienen y colocan cualquier pinta.

Es por ello que no debes preocuparte e ir rápidamente a la ferretería o tiendas de pinturas por un buen disolvente. Te damos un consejo, lava la pared con agua y jabón y luego deja secar para que los apliques.

Ya a la semana deberás pintar nuevamente y en la pared no habrá rastro del mismo. Es importante no pintar sobre la pinta en aerosol ya que siempre se va a ver la sombra. No utilices lija ya que esto puede dañar la pintura de la pared.

Es importante siempre mantener las paredes libre de estas pinturas, algunos sujetos en horas nocturnas atacan las paredes. Bien sea para colocar frases de amor aunque eso ya muy poco se usa.

Eliminar la pintura en aerosol

Otro de los consejos que hay es no utilizar espátulas que pueden dañar la pared. Puedes preguntar en tiendas de pinturas y siempre allí tienen nuevos productos para quitar la pintura y tener la pared como nueva.

