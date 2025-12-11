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Para guardar las hojas para las hallacas en la nevera, y para que se conserven en buen estado debes seguir el siguiente proceso. Límpialas bien, sécalas perfectamente, envuélvelas en papel periódico o absorbente.

Luego mételas en una bolsa plástica sellada o un recipiente hermético para evitar la humedad, durarán frescas y flexibles hasta 15 días o más si se congelan, sin perder su calidad para armar las hallacas.

Limpieza y secado: Lava las hojas cuidadosamente y, lo más importante, ¡sécalas completamente! Usa un paño o papel absorbente hasta que no quede humedad, ya que el exceso de agua las ablanda. Puedes pasarles un secador de verduras si tienes.

Guardar las hojas para las hallacas en la nevera

Corte y preparación: Corta las hojas al tamaño deseado, desechando la vena central si lo prefieres, aunque algunos la conservan. Puedes pasarlas brevemente por la llama (sin quemarlas) para que queden más suaves y flexibles para el momento de armar.

Envuelto: Coloca las hojas secas en un papel periódico limpio o toallas de papel absorbentes. Luego, envuélvelas bien para que queden protegidas de la luz y el aire.

Almacenamiento en la nevera: Guarda el paquete de hojas dentro de una bolsa plástica grande, tipo Ziploc, o un recipiente hermético. Esto ayuda a mantener la humedad justa y evita que se contaminen.

Consejos extras

Tiempo de duración: En la nevera, pueden durar hasta 15 días en buen estado. Si las congelas, se conservan por más tiempo, incluso un mes o más, y se usan después de descongelarlas y ablandarlas.

Para usar: Al sacarlas, déjalas atemperar (descongelar si estaban congeladas) y estarán listas. ¡No olvides que debes mar(mare)arlas o ablandarlas con calor antes de armar las hallacas!.

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