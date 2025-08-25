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Para trabajar como taxista legal en Venezuela debes cumplir con ciertos requisitos que ha dado el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Así que para laborar legalmente debes acatar las normas.

El mismo es una certificación legal que ha dado el INTT para los taxistas, ya que de esta manera se regula el transporte público. Para mayor información puedes dirigirte a las oficinas del Instituto o consultando en su portal web.

Primer paso, solicitud formal de trabajar como taxista ante el INTT, esto debes dirigirlo a la gerencia de transporte terrestre.

Segundo paso, debes establecer las rutas dónde vas a laborar, como informar de los horarios que estarás trabajando. Debes presentar el RIF, es importante registrarte como microempresario.

Trabajar como taxista legal en Venezuela

Tercer paso, entregar documentos como certificado de registro del vehículo además de los seguros obligatorios. Una poliza de responsabilidad civil además de otra de accidentes tanto para el chófer del vehículo como para los pasajeros.

Cuarto paso, Debes llevar el carro para una revisión técnica en el INTT, el vehículo debe ser de color blanco además de tener el rótulo del damero por los laterales. Presentar fotografías del carro como el pago del comprobante de trámite.

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Quinto paso, presentar los documentos en una oficina del INTT a nivel nacional. De esta manera, podrás tener una certificación legal para operar como taxista en Venezuela.

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