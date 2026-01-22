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La visita de Iker Casillas al oriente del país es verdadera, el exarquero del Real Madrid y de la selección de España fue visto en el estado Sucre. Se pensó que era un doble, pero no, en los documentos, los oficiales de la GNB verificaron que era el verdadero.

En uno de los puntos de control, los uniformados le solicitaron la documentación y vieron que era el exfutbolista español que estaba en el estado Sucre. Estos enseguida le solicitaron una foto y el español gustosamente aceptó.

Visita de Iker Casillas a Venezuela

Casillas al parecer siempre viene de incógnito al país, de hecho es una persona que siempre viene a los estados Anzoátegui como Sucre. Ya que le fascina los paisajes del oriente nacional, por sus playas como por su vegetación.

Desde hace unos años cuando estaba en el Real Madrid comenzó a visitar al país por los programas deportivos donde dictaba clínicas a los pequeños. Desde allí siempre al país de manera incógnita.

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