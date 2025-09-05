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La receta de calabacín y berenjena rellenos de carne molida es una receta especial para los viernes o fin de semana. Sobre todo para hoy ya que es un día de compartir con los amigos, termina la semana y tienes esta sugerencia.

Recordemos que tanto el calabacín como la berenjena están entre los más vendidos en la actualidad en el país. Además rellenos de carne es una receta que le encantará a tus invitados en la noche.

Calabacín y berenjena rellenos de carne molida

1/2 kgr carne molida

2 ajíes dulce un tallo de celery un tallo de ajo porro

1 berenjena y un calabacín una cebolla dos tomates

3 dientes ajo salsa de soja curry comino

Pimienta negra recién molida

Aceite, sal al gusto

Queso un poco

Para el contorno: papas zanahoria y arroz blanco

Preparación:

Sazone la carne molida con los condimentos y reserve. Luego retire la pulpa de la berenjena y el calabacín. Corte los aliños muy pequeños. Caliente el caldero con el aceite luego sofría el ajo y agregué los aliños y sofreí.

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Luego de esto incorpore la pulpa de la berenjena y el calabacín y dejé sofreír un poco más luego agregue la carne molida. Déjela sofreír por varios minutos, luego le quita la piel a la berenjena y al calabacín (opcional).

Rellene poco a poco tanto los calabacines como la berenjena, y gratine con el queso durante varios minutos. Sirva con arroz y ensalada… ¡buen provecho!

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