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Yulimar Rojas clasificó a la gran final de salto triple en el Mundial de Atletismo 2025. La campeona logró la clasificación a la gran final del salto triple en el Mundial de Atletismo de Tokio, que se disputará este 18 de septiembre a las 7:55 a.m. (hora de Venezuela).

La espigada atleta venezolana saltó 14,49 metros hoy, lo que le bastó para ir a la gran final dentro de dos días. Después de dos años, Yulimar regresa para competir oficialmente y recordarnos que el talento, la disciplina y la fe siempre encuentran su momento para brillar.

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Yulimar Rojas clasificó a la gran final de salto triple en el Mundial de Atletismo

La criolla se ve enfocada otra vez en alcanzar las metas que se ha propuesto, esperemos que el 18 logre estar en el podio.

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