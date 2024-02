Tras retrasos durante las grabaciones, Deadpool 3 por fin tiene tráiler y fecha de estreno, además promete ser “La salvación de Marvel”.

Los avances del antihéroe favorito llegan tras un retraso de más de 3 meses en la grabación, ocurrido por la huelga de actores y guionistas de Hollywood.

La pausa del rodaje afectó la fecha de estreno prevista para el 30 de abril del 2024, sin embargo, ya se tiene confirmación del nuevo día.

El encargado de acabar con la incertidumbre fue el propio protagonista Ryan Reynolds, a través de un post en su cuenta de “X” antes Twitter.

“El traje esconde la sangre. También sudor… Pero hoy, con ‘Deadpool’ terminada, son principalmente lágrimas. Un enorme y eterno agradecimiento al elenco y al equipo de nuestra película que lucharon contra el viento, la lluvia, las huelgas y Hugh Jackman”. Expresó Reynolds.

“Pude hacer una película con mis amigos más cercanos y eso no sucede muy a menudo. Nos vemos el 26 de julio“, culminó el actor, acompañado de una fotografía.

The suit hides the blood. Also sweat… But today, with Deadpool wrapping, it’s mostly tears. A giant and forever thanks to the cast and crew of our film who battled wind, rain, strikes and @RealHughJackman… all under the stalwart leadership of @ShawnLevyDirect

I got to make a… pic.twitter.com/aEasnxo6cD

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 24, 2024