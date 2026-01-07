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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, decretó siete días de Duelo Nacional por los fallecidos del pasado 3 de enero, cuando fuerzas de Estados Unidos ejecutaron bombardeo en el país.

“He tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor y gloria a los jóvenes, mujeres y hombres, que ofrendaron su vida defendiendo al presidente Nicolás Maduro. Para ellos nuestro reconocimiento”, indicó Rodríguez.

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Decretan siete días de duelo en Venezuela

«Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma (…) Yo sé que ellos se martirizaron por valores supremos de esta República».

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