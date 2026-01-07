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Decretan siete días de duelo en Venezuela en honor a los fallecidos durante el ataque de EEUU

By Redacción Noticias24Carabobo
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Decretan siete días duelo Venezuela

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, decretó siete días de Duelo Nacional por los fallecidos del pasado 3 de enero, cuando fuerzas de Estados Unidos ejecutaron bombardeo en el país.

“He tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor y gloria a los jóvenes, mujeres y hombres, que ofrendaron su vida defendiendo al presidente Nicolás Maduro. Para ellos nuestro reconocimiento”, indicó Rodríguez.

Decretan siete días de duelo en Venezuela

«Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma (…) Yo sé que ellos se martirizaron por valores supremos de esta República».

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