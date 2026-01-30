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La emoción de la UEFA Champions League se traslada a las instancias definitivas. Este viernes, en la sede oficial de la UEFA en Nyon, se llevó a cabo el sorteo de los Playoffs, la fase crucial que determinará qué equipos acompañarán a los ya clasificados en los octavos de final del torneo de clubes más prestigioso del mundo.

El regreso de Mourinho al radar blanco

El enfrentamiento que acaparó todas las miradas es, sin duda, el choque entre el Real Madrid y el Benfica. Este duelo no es solo una batalla por la clasificación, sino que viene cargado de una narrativa de revancha inmediata tras el reciente encuentro en Lisboa. El equipo dirigido por José Mourinho se ha convertido en un obstáculo rocoso para el club español, que deberá demostrar su jerarquía continental si desea seguir avanzando.

La tensión está garantizada, pues el esquema táctico de Mourinho frente a la casta del Madrid en noches europeas promete ser el punto álgido de esta ronda eliminatoria.

Simeone y un desafío belga

Por su parte, el Atlético de Madrid del «Cholo» Simeone no la tendrá nada fácil. El sorteo los ha emparejado con el Brujas de Bélgica, un equipo que ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en una realidad competitiva en Europa. El conjunto belga ya demostró en la fase de grupos su capacidad para incomodar a los gigantes del continente con un fútbol ordenado y transiciones rápidas, lo que obligará a los «colchoneros» a desplegar su mejor versión defensiva y estratégica.

Formato y fechas clave

Siguiendo la normativa de la competición, las eliminatorias se disputarán bajo el formato de ida y vuelta. Una ventaja significativa para los equipos cabezas de serie es que tendrán el beneficio de disputar el partido de vuelta en condición de locales, contando con el respaldo de su afición para cerrar las llaves.

Los clubes que logren imponerse en el marcador global inscribirán su nombre en la siguiente ronda. El calendario de la UEFA ya tiene marcada una fecha de oro: el próximo viernes 27 de febrero, cuando se realizará el sorteo oficial de los octavos de final para conocer los emparejamientos definitivos hacia la final.

Con este panorama, la mesa está servida para unas semanas de fútbol total donde la efectividad y la gestión de la presión serán los factores que separen a los candidatos de los eliminados.

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