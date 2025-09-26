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La deflagración de un cilindro de gas en Morón ocurrido en esta semana, dejó una persona fallecida. Zaida Romero de 69 años murió por graves quemaduras en la madrugada de hoy viernes 26 de septiembre.

Las otras dos personas que están lesionadas tras el hecho con la bombona de gas, identificados como Alí Romero de 64 años y Betzaida Romero de 56 años fueron llevados al Zulia. Estos serán tratados en la Unidad de Caumatología del Hospital Coromoto en Maracaibo, Estado Zulia.

Deflagración de un cilindro de gas en Morón

El hecho con la bombona ocurrió el miércoles de esta semana en la segunda calle del sector Santa Ana en Morón, municipio Juan José Mora, en el litoral carabobeño. Las personas fueron atendidas rápidamente, primero por los vecinos y luego por las autoridades.

La explosión causó ya una muerte además de conmoción en este sector. La familia era muy apreciada en este sector de Morón.

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