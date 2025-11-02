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La ciudad de Valencia, fue sede de un evento sin precedentes en el sector agroindustrial: la primera Cumbre de Proteína Animal Internacional, PAI Summit 2025. Que reunió a los sectores ganadero, acuícola, avícola y porcino en tres días de intensas jornadas de exposición, networking y conferencias.

Entre los protagonistas del encuentro destacó Papeles Venezolanos C.A. (Paveca), junto a sus filiales Desarrollos Forestales San Carlos II S.A. (Deforsa) y GB Chempro C.A., quienes presentaron innovaciones que marca la pauta en la producción sustentable.

En el salón dedicado al sector ganadero, el médico veterinario Ranni Arias, representante de Deforsa, compartió los avances del modelo de ganadería silvopastoril sustentable, implementado en sus plantaciones de Eucalyptus y Corymbia. Este sistema, que integra árboles, pasto y animales, no solo mejora la productividad del ganado, sino que también regenera los suelos, aumenta la biodiversidad de flora y fauna.

Este enfoque convierte a Deforsa en pionera en ganadería silvopastoril, bajo el manejo forestal responsable.

Cumbre PAI Summit 2025

Además, se anunció con orgullo que Deforsa es la primera empresa forestal en el mundo en recibir la certificación Jaguar Friendly, un reconocimiento internacional que valida su compromiso con la conservación de especies emblemáticas.

«En Deforsa trabajamos la ganadería con un modelo silvopastoril que armoniza producción y sustentabilidad», expresó el MV. Arias durante su intervención. La participación de estas empresas abre nuevas oportunidades para el desarrollo sustentable del país.

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