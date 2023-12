Compartir

La nueva película de Netflix, Dejar el Mundo Atrás, está arrasando en el mundo entero, y si todavía no la has visto, “Leaving the World Behind”, dirigida por Sam Esmail y basada en el thriller literario del mismo nombre de Ruman Alam.

Un reparto de calidad, una historia retorcida y aterradora y algunos extras hacen de esta una de las mejores películas postapocalípticas de Netflix. Sigue leyendo para descubrir por qué deberías probarlo este fin de semana.

La historia

Julia Roberts y Ethan Hawke interpretan a Amanda y Clay, una pareja de neoyorquinos de clase media que, junto con sus dos hijos adolescentes, alquilan un lujoso Airbnb para pasar una semana de vacaciones en Long Island, una casa descrita en Internet como un hermoso lugar para “dejar el mundo atrás”. Las idílicas vacaciones de su familia se ven interrumpidas cuando el verdadero propietario de la casa, G.H. Washington (Mahershala Ali), y su hija Ruth (Myha’la Herrold) aparecen repentinamente en medio de la noche. Al mismo tiempo, pidiendo que les dejen entrar a su casa con sus desconcertados inquilinos porque la Costa Este se ha visto afectada por un ominoso apagón que ha dejado sin Internet y sin teléfonos móviles a todo el mundo. Literalmente a oscuras, mientras se desarrolla un acontecimiento similar a un armagedón. La intrusión deja al descubierto algo más feo que los presagios del fin del mundo. En el libro, a Amanda le cuesta creer que G.H. y Ruth puedan ser propietarios de esa casa tan cara porque son negros. ¿Podrían ser unos estafadores o solo son los pensamientos racistas de una mujer agobiada por la situación?